Zwart, de stijl waarop je altijd kunt terugvallen

Ik vertel dat al die namen onder al die foto's de nagel zijn aan mijn doodskist. Kasper is niet overtuigd.



"Een schande! Mireille Bekooij is een bekende vrouw."



Ik bied mijn nederige excuses aan Kasper aan, al is Mireille Bekooij daar niet mee geholpen, dat snap ik ook wel.



Deze middag wordt ook oppassen. Koldenhof is stylist van de sterren. Voor een rode loper of televisie­optreden gaan ze allemaal even bij haar langs, Carice, Halina, Angela, Claudia, wie niet. Die zijn er niet trouwens, maar het is nog vroeg.



Ik zou ook wel een Pascalle Koldenhof willen. Iemand die me vertelt welke kleding de beste keuze is voor mijn figuur, hoe ik er in een handomdraai verzorgd uitzie en hoe ik mijn koffer efficiënt inpak met de juiste sets, want die dingen doet Koldenhof allemaal, heb ik ­inmiddels begrepen.



Zelf draagt ze een zwart colbert, zwarte blouse, zwarte broek en zwarte laarzen.



Ja, zo kan ik het ook, maar ik zie vast enkele details over het hoofd.