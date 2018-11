Zolang je sushi bestelt, zit je snor bij Fresh2Go Sushi

Restaurant Fresh2Go Sushi

Open ma-zo 11.45 tot 22.55 uur

Bestellen via Thuisbezorgd

Prijs €34,44 voor sushi-box (32 stuks), edamame en 9 mini-loempia’s, €0,99 bezorgkosten

Aanrader Ja, de sushi wel, maar de loempia’s en sojaboontjes kun je overslaan

Om precies te zijn: nigiri's (zalm, garnaal, Japanse omelet), mini­maki's (komkommer, zalm en tonijn), inside-out sushi's (zalm en avocado) en California (met avocado en ­viseitjes). Tot slot twee ebi furai handrolls, een zeewiertuut waar gebakken garnaal met chilisaus, Japanse ­mayonaise en avocado in huist.



Lekker doorsnee.

Precies. Het is niet waar of wat ik normaliter zou bestellen (geheimpje: mijn favoriet is al tien jaar Sugoi in de Jordaan). Om te kijken of ze meer kunnen dan rollen en vouwen, bestel ik ook miniloempia's en een portie ­edamame (groene sojaboontjes).



Tijd om te proeven.

Na 30 minuten heb ik de twee tassen (één warm, één koud) in huis. Uiteraard zit er (veel!) sojasaus, ingelegde gember en wasabi bij. Oh, en twee paar eetstokjes. Ik mis wel servetten.



Over de sushi kan ik kort zijn: die is dik in orde. Verse ingrediënten, goede rijst, mooie nori. Nee, natuurlijk is het geen Yamazatokwaliteit, maar dit is een prima en betaalbare thuisbezorgd-Japanner. Alleen jammer dat de ebi furai handroll eigenlijk te zoet is, en nat van de saus.



Verder niets te klagen?

Hoe fris en vers de sushi is, zo liefdeloos zijn de loempia's. Vet, smakeloos en slap. Ook de edamame is niet fantastisch, een tikje droog en vooral zoutloos. Zolang je louter sushi bestelt, zit je hier snor.



Honger? Het Parool test vaker Amsterdamse bezorgmaaltijden.