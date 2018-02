Zodra het over zwangerschap gaat, worden mensen een kind

Wat Negenmaandenbeurs

Waar RAI, Europaplein

Wie Kim Kötter, Jan Versteegh, Kim-Lian van der Meij, Daniëlle Meester, Nicole Babay, Katelijn Wilhelmy

Wanneer woensdag 21 februari, 09.00 tot 11.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer ***

Hans kreeg een zakje Haribo.

Daar zijn de vijftien baby's, in witte overall. En we zijn los.



Het spul glibbert over de verf en het is maar goed dat die verf eetbaar is, dat wordt al snel duidelijk. De eerste baby's haken af. Die beginnen elkaar te beschilderen. Moeders, in plastic poncho, schieten te hulp.



Twee monteurs bouwen er ter plekke een gouden lijst omheen; nog een plakkerige handtekening van de vijftien kunstenaars en dat was het.



Hoogste tijd voor een slaapje. Naast me, een moeder tegen haar baby in vijf kleuren: "Jij bent moe, hè. Jij bent moe, hè. Jij bent hart-stik-ke moe."



Anders ik wel.



