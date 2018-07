Zo zag Pride at the beach eruit

BN'ers 'opnieuw uit de kast' in serie

Hart van Nederland-presentatrice Mirella van Markus, modeontwerper Janice en model Valentijn de Hingh komen opnieuw uit de kast voor een nieuwe serie van Videoland. De streamingdienst komt dit jaar voor het eerst met een speciaal programma rondom Pride Amsterdam.



In korte afleveringen van het programma Wat vindt een kind gaan kinderen in gesprek met een lesbische vrouw (Mirella van Markus), een homoseksuele man (Janice), een transgender (Valentijn de Hingh), een dragqueen (Megan Schoonbrood) en Mr. Leather Europe (Raymond Timmer). De kinderen vragen hen op eigen wijze het hemd van het lijf. De afleveringen zijn vanaf maandag te zien op Videoland.



In Wat vindt een Kind krijgen verschillende kinderen foto's voorgeschoteld van de gasten van het programma en reageren ze op wat zij denken en voelen. Ondertussen registreert een kastcamera hoe de hoofdpersonen reageren op de uitspraken van de kinderen. De bekende gezichten bevinden zich in een regenboogkast die direct achter de kinderen in de studio staat. Na de ongezouten mening van de kinderen, komen de gasten uit de kast en gaan zij met de kinderen in gesprek. De kinderen vragen hen het hemd van het lijf en zien al hun prangende vragen beantwoord worden.



Iedere aflevering wordt afgesloten met een challenge. De kinderen krijgen een thema-gerelateerde uitdaging die zij in enkele minuten tot een goed einde moeten brengen.