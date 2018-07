Zo geef je geen overlast tijdens een dagje varen

'Het is gekkenwerk op de grachten,' kraamde De Telegraaf deze week uit. Bewoners en ondernemers langs het water klagen over de overlast van de stroom aan bootjes in de zomer. Boetes worden er ondertussen maar mondjesmaat uitgeschreven.



Voor wie denkt dat die overlast allemaal toe te schrijven is aan toeristen: nope. Ook wij gedragen ons in onze (huur)bootjes niet altijd even keurig. Irritatie voorkomen? Houd deze punten dan eens in je achterhoofd.