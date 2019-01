Zo vind je de beste middelbare school voor je achtstegroeper

Vul de lijst in met je onderbuikgevoel

Vader Van Abbe adviseert met docenten te praten. "Meestal houdt de directeur het welkomstpraatje, maar die staat toch verder van de leerlingen af. Elke school stelt het kind centraal, heeft projectjes en buitenschoolse activiteiten. Probeer daar doorheen te prikken en de sfeer te proeven." Amélie vroeg altijd naar toneel en kluisjes. "Ik vind kluisjes leuk, dus dat wilde ik graag weten."



Ga op veel scholen kijken, maar niet op allemaal

In het matchingsysteem is het normaal om ruim tien scholen te bekijken. Wie aan het eind van de rit een lijst van twaalf scholen maakt, weet zeker dat hij of zij op een van de twaalf geplaatst wordt. Grotenhuis raadt ouders af mee te gaan in dat nieuwe systeem.



"Wees realistisch, maak jezelf niet gek door twaalf scholen langs te gaan. De meeste kinderen worden toch wel op een van de eerste vijf geplaatst." Dahlhaus: "Plan het gewoon om je eigen leven heen, en als het dan niet lukt om al die twaalf scholen te bezoeken, kun je de informatie over de rest prima van internet halen."



Ook ouder Mathys van Abbe vindt twaalf scholen overdreven. "Zet er gewoon zoveel op je lijst als je leuk vindt. Het is onmogelijk om twaalf leuke scholen te vinden die perfect bij je kind passen. Je kunt misschien beter zes of acht scholen bezoeken en de rest aan het lot overlaten."



Jan Paul Beekman, rector van het Spinoza Lyceum en lid van het bestuur van OSVO, vindt de ruime keuze prachtig. "Het is toch fantastisch dat er zo veel mogelijkheden zijn? Ik geef toe dat het een behoorlijke klus is, maar ik woonde vroeger in een dorp en had de keuze uit twee scholen."



En mocht je nou niet op je eerste keuze komen, treur dan niet. Amélie kwam op haar tweede keuze en haar vrienden soms nog lager. "Uiteindelijk is iedereen blij met zijn school, want alle scholen hebben iets leuks."