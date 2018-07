Zo transformeerde het Bungehuis tot club Soho House

Camera's zijn er niet toegestaan, op mobiel bellen zit een verbod en leden wordt gevraagd 'to refrain from wearing corporate attire'. Geen jasje-dasje dus, met een kantooroutfit kom je er hier niet in.



Welkom bij de Soho House Members Club, voorbehouden aan creatievelingen van divers pluimage zonder aanzien van titel, leeftijd of inkomen. Maandag opent deze internationale club de deuren in Amsterdam, in het Bungehuis in de Spuistraat.



Het is Soho House-vestiging nummer 21. De eerste opende in 1995 in de Londense wijk Soho.