Zo ruikt het Vondelpark: naar hout in de zon

Het Vondelparkparfum is ook weer gebaseerd op de iep, de meestvoorkomende boom in Amsterdam, maar focust op het hout. "Deze geur is echt houtiger," zegt Hoogstraten.



Fijnstof

De eerste flesjes parfum vulden ze in de torenkamer van Vondel CS, waar ze een week artist in residence waren. "Door een week in het Vondelpark te wonen, ben ik veel in het park geweest. Wist je dat het Vondelpark de schoonste lucht heeft van Amsterdam? De fijnstofmetingen liggen hier zelfs onder de norm van de WHO," zegt Hoogstraten.



De geur van het parfum is uniseks, maar ruikt volgens Hoogstraten verschillend bij mannen en vrouwen. "Dat komt door verschillen in zuurgraad van de huid. Bij mannen ruikt het parfum krachtiger, bij vrouwen wat zoeter."



50 ml

De eerste flesjes van het Vondelparkparfum zijn nu online te bestellen (€58 voor 50 ml), maar moeten later dit jaar in meerdere winkels in Amsterdam verkrijgbaar zijn.



Of de Vondelgeur een blijvertje is? "Dat weten we nog niet, maar de eerste reacties zijn heel goed. Het parfum uit 2014 was eigenlijk een kunstproject, maar wordt nu nog steeds gemaakt."



