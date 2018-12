Zo'n maaltijd van Braai is goed én slecht nieuws

Waar bestellen we?

Ik fiets vaak langs een kiosk op de Schinkelhavenkade, een minuscuul gebouwtje waarin een op houtskool ­gestookte barbecue huist. Dit is Braai: het takeawaybroertje van de Braairestaurants bij Westerpark en in de Rivierenbuurt.Braai.



Dat is toch een Zuid-Afrikaanse barbecue?

Klopt. Daar leggen ze graag varkensribbetjes, sosatie (vleesspiesjes) en boerewors (gekruide en in een spiraal gelegde worst) boven de kolen. Bij Braai Amsterdam draait het voornamelijk om spareribs en burgers, maar er is ook worst van Brandt & Levie en op hout gerookte poussin, een jong kippetje.



Ik ben benieuwd naar de ­biltong, typisch Zuid-Afrikaans gedroogd rundvlees, maar die blijkt uitverkocht te zijn.



Bestellen maar!

Ik kies de full rack original ribs (€16) met frietjes (€3,50). De prijzen liggen hoger dan wanneer je zelf afhaalt, dan zijn ribs maar 13,50 euro. Als ik een losse burger wil bestellen, moet ik verplicht een drankje erbij kiezen. Huh? Het lijkt een UberEats-error, want bij Thuisbezorgd zie ik later dat het daar niet hoeft. Stom.