Zo ken ik Tuschinski weer

De hele Reguliersbreestraat is met dranghekken afgesloten, zelfs voor de trams. Dit heb ik niet eerder meegemaakt voor een première in Tuschinski en daar heb ik er in mijn leven inmiddels meer van gehad dan melk bij mijn ontbijt.



En dan zijn Meryl Streep, Cher, Andy García, Pierce Brosnan en ­Colin Firth er natuurlijk niet eens, maar wel medehoofdrolspelers Alexa Davies en Josh Dylan - en die heb ik moeten googelen.



Aan de overkant van de lege straat staan mensen met fototoestellen achter een hek met de filmposter: Mamma Mia, Here We Go Again.



Een Abbahoogmis ontregelt de binnenstad. Wel een uitstekende ­titel overigens voor een deel 2.



Ik kan kiezen voor de rij voor de rode loper of de rij die de fotografen ­omzeilt. Die laatste is een stuk ­korter. Dries Roelvink koos voor de eerste optie, zie ik als ik langsloop, en ook Mari van de Ven en Maurice Wijnen. Alle begrip.