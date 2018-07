Zo haken bedrijven in op de Pride

Pinnen in stijl

Pinnen doe je deze Pride met een pinpas in regenboogkleuren van ING. De speciale uitvoering van de betaalpas is aan te vragen via MijnING.nl.



De bank is dit jaar voor het eerst partner van Pride Amsterdam en geeft invulling aan het evenement met de campagne Kleur het leven. In dat kader is de regenboogvlag ook op het scherm van ruim 1600 ING-geldautomaten in Nederland te zien.



'ING omarmt kleur en het blijft belangrijk om kleur te bekennen. Meestal Oranje. Maar we staan voor alle kleuren.'