Zit de kou in de botten? 5 x fonduen in Amsterdam

Hot pot, da's een Chinese eend in de bijt

Wie liever lui dan moe is, kan beter niet bij Yuan's Hot Pot gaan eten. Voor hot pot, een fenomeen dat uit China is overgewaaid, moet je namelijk wel zelf aan het werk.

Of je kunt er voor kiezen om je kinderen aan het werk te zetten.

Elke tafel is uitgerust met pannen bouillon waar je zelf je vlees of groenten in moet garen. Stiekem gewoon fonduen dus, maar dan op z'n Chinees.

Rijnstraat 51



De alleskunner

Wie niet kan kiezen, moet naar Fondue & Fondue gaan. Bij dit restaurant geniet je van een kaas-, truffelkaas-, vlees- of visfondue. En wie er dan nog geen genoeg van heeft, kan aftoppen met een chocoladefondue als dessert.

Buiten de fondue is de keuze nogal beperkt: afgezien van een paar voorgerechten staat er niets anders op de kaart.

Overtoom 415