Zin in een verkleedpartij? Haast je dan naar de Zeedijk

Hartjesdag is ooit begonnen als een meerdaags Amsterdams carnaval, waarbij mannen zich verkleedden als vrouw en omgekeerd. Tijdens Hartjesdag roosterde men grote hoeveelheden vlees aan het spit, men zoop en katknuppelde.



Grootse verkleedpartij

In 1997 werd het feest weer nieuw leven ingeblazen, met de Zeedijk als epicentrum. Weliswaar zonder katknuppelen, maar wel met drank, hapjes en verkleedpartijen.



Voor eenieder die een goed excuus zoekt voor een grootse verkleedpartij is het maandag 21 augustus weer zover. Maar ook voor hen die flink aan de drank willen gaan, is de Zeedijk the place to be vandaag.



Buurtbrunch

Vanmorgen is het festijn afgetrapt met een buurtbrunch. Hoogtepunt van de dag vindt plaats om 14.00 uur: de jaarlijkse verkleedparade onder het oplettende oog van de jury. Om 18.00 uur worden de 'Hartjes' uitgereikt bij Café 't Mandje en vanaf dan barst het straatfeest los.



Om 22.00 uur is feest voorbij en is het opruimen geblazen. Want als de hedendaagse Hartjesdag ergens verschilt met de middeleeuwse variant dan is het wel de afloop: organisator NV Zeedijk zorgt koste wat het kost voor schone straten. Zij willen namelijk een levendige, maar ook schóne buurt.