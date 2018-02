Wat Nao ’t Zuuje

Waar Het Ketelhuis, Pazzanistraat

Wie Lex Uiting, Rob Hodselmans en een zaal stampvol export-Limbo’s

Wanneer woensdag 31 januari, 20.00 tot 23.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer *****

Hans is ook immigrant

Het duurt niet lang of de voertaal in het Ketelhuis is overgenomen. Een enclave is het.



Ik krijg opeens zin om te sjoenkele.



In de bioscoop zijn extra stoelen geplaatst in het zijpad en kijk daar, Lex den Eerste zelf is er ook. We mogen langzaam spreken van een première.



Prins: "Goedenavond. Wie verstaat geen Venloos dialect?"



Zaal: "Wegwezen!"



Lex Uiting woont in Amsterdam, is presentator bij BNNVara, en toen hij vorig jaar prins werd, was het méér dan een droom die uitkwam. Uit de docu: "Ik vond het te groot om te hopen."



Zijn vader viel hem huilend om de hals toen hij het nieuws hoorde. Uiting had zijn vader nooit zien huilen. Zijn moeder drukte hem op het hart zijn vriendin trouw te blijven, maar als het gebeurt, gebeurt het.



Over vasteloavend in Limburg, en hoe diep dat zit: Nao 't Zuuje. Volgende week donderdag op televisie en komende zaterdag een ­extra voorstelling in de bioscoop. Dus: laot gaon, leef luuj, vort nao 't Keatelhoes!



