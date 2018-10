Zijn alle jongens mama's-kindjes?

Wat boekpresentatie Ach Kind Toch

Waar Uitgeverij Prometheus, Herengracht

Wie Cornald Maas, Lilianne Ploumen, Mai Spijkers, Douwe Bob, André van Duin, Hans van Manen, Paul de Leeuw

Wanneer maandag 15 oktober, 17.00 tot 19.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans hoorde een volle zaal: ‘Lang leve alle moeders!’ Hear, hear!

Nou, Paul de Leeuw en Rik van de Westelaken anders niet.



"Ze liegen! Zonen zijn een cadeau voor moeders, dochters zijn een cadeau voor vaders."



Ik bedank hem. Hoe blijkt dat in zijn geval?



"Omdat haar oordeel nog steeds heel belangrijk voor me is. Als ik iets totaal verkloot, zegt zij: het ligt niet aan jou. Mijn mama is een zonenmoeder."



Ik dank hem nog hartelijker.



André van Duin: "Mijn moeder kon niet zonder mij. Altijd moest ik thuis zijn. Ze bracht me met de fiets naar school. Ik kon wel zonder mijn moeder, maar zij niet zonder mij, al had ik zelf ook heimwee tijdens vakanties."



En hoe zit het bij Frank Hout­appels? "Letterlijk gisteren heb ik nog speklappen voor haar gebakken. In Weert. Ze was ziek en ik vroeg: 'Waar heb je zin in?' Ze zei ook: 'Ik moet wel heel ziek zijn, wil je nog eens langskomen.' Is dat een goed antwoord?"



Dan de man zelf. Maas: "We hebben dagelijks contact, over alles en nog wat. Van kinds af aan wilde ik bij haar leven horen. Ik ging ook altijd mee naar haar vriendinnen."



Even dubbelchecken bij de bron. Moeder Corry Kwik: "Klopt. En de vrienden van Cornald, die ken ik ook allemaal."



Baas boven baas.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl