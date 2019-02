Ziggy Marley op Reggae Lake Festival 2019

Daarmee heeft het grootste reggaefestival van Nederland, aan de Gaasperplas in Zuidoost, de eerste grote naam aangekondigd. Vorig jaar was Ziggy's broer Ky-Mani van de partij.



Ky-Mani Marley bezocht dat weekend ook nog de eredivisiewedstrijd Ajax - FC Emmen. Toen hij gespot werd en hij te zien was op de grote scoreborden in het stadion, begon het publiek spontaan Three Little Birds te zingen, een klassieker van Bob Marley.



Ky-Mani kon dat wel waarderen en zwaaide naar de fans. Ajax nodigde hem daarna uit het nummer tijdens de rust te komen zingen.



Lees verder: Ik wist het ineens zeker: Every little thing gonna be alright