Zeeduivel: smakelijk, maar we willen meer vis proeven

De garnalen­kroket blijken vier kleintjes. De ragoutvulling (de Franse vakterm is salpicon) is ontzettend lekker, maar... amper garnalen te bekennen. Het viskoekje is zeer smakelijk, maar ook hierbij is nauwelijks vis te proeven, maar vooral aard­appel en het (fijne) korstje.



Hoe zat het nu met die mosselen?

Geen pannetje, geen gekookte én geen koude exemplaren, maar... gefrituurd in een laagje deeg! De mosselen zijn prima (een enorme portie overigens, onmogelijk alleen op te krijgen), maar het jasje is slap en lauw.



Dat kun je natuurlijk wijten aan de bezorging, maar ik woon op 400 meter van de zaak. De smaak is goed, maar de structuur rubberig. Jammer.



Nog een paar puntjes op de i voor deze zaak en ik voel me als een vis in het water.



