YouTube en Amazon komen naar mediabeurs in de RAI

Het is de verwachting dat meer dan 55.000 mensen van over de hele wereld de vakbeurs in onze hoofdstad opzoeken, om te ontdekken wat de nieuwste technologie hen dit jaar zal brengen.



Dit jaar is de vakbeurs gastheer voor meer dan vierhonderd sprekers, van bedrijven zoals YouTube, Amazon, Al Jazeera, Endemol en de BBC. Ook zal het productieteam van HBO's hitserie Game of Thrones inzicht geven in het creëren van het populaire tv-programma.



1500 techbedrijven

Tegelijkertijd tonen meer dan 1500 techbedrijven hun nieuwste innovaties en producten, en is er een speciaal ingerichte ruimte voor kleine bedrijven, zodat zij ook de kans krijgen om zichzelf te tonen op de beurs.



IBC2018 loopt van 14 tot en met 18 september, en kaartjes voor de tentoonstelling zijn tot 17 augustus gratis verkrijgbaar op de website.