Yoga en mediteren tussen het groen van de Hortus

Doodstil

Omringd door palmen en paradijsvogelplanten is dat weer eens wat anders dan zo'n - meestal sobere - yogazaal én een stuk rustiger dan het Vondelpark. "Als de tuin 's avonds dicht is, is het in de kas echt doodstil," zegt Barbara van Amelsfort van de Hortus.



Neem wel je eigen kussen, yogamat en dekentje mee, want die zijn niet aanwezig en op de vloer liggen kleine steentjes. Kaartjes kosten tussen de €20 en €30 en er is plek voor zo'n 50 personen per sessie.



Is het al uitverkocht voor je namasté kon zeggen? In september worden de sessies hoogstwaarschijnlijk nogmaals georganiseerd.