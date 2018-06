Years & Years in januari naar Afas Live

Dat maakte Mojo dinsdag bekend.



Het concert in Amsterdam maakt deel uit van de nieuwe tournee van Years & Years, de Palo Santo Tour. Van eind november tot en met begin februari trekt het trio door het Verenigd Koninkrijk en Europa ter promotie van het nieuwe album Palo Santo.



Kaarten voor de show in Afas Live zijn vanaf vrijdagochtend 22 juni te koop.



Palo Santo, de tweede plaat van Years & Years, ligt op 6 juli in de winkels. De singles Sanctify en If You're Over Me verschenen al eerder. Years & Years scoorde in 2015 zijn grootste hit in Nederland met het nummer King.