Xavier Rudd komt naar Afas Live

De zanger kondigde vrijdag zijn Europese en Noord-Amerikaanse tournee aan die in het teken staat van zijn dit jaar te verschijnen nieuwe album Storm Boy.



Xavier, bekend van de hit Follow The Sun, speelde vorig jaar met 28 shows zijn grootste Europese tournee tot nu toe. Hij trad onder meer op op Rock Werchter, Down The Rabbit Hole en Hurricane & Southside.



In april verscheen Live in the Netherlands, opgenomen tijdens de laatste show van de uitverkochte Europese tournee in TivoliVredenburg in 2017. De kaartverkoop voor het optreden begint woensdag.