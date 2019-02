Woody Allen met jazzband naar Carré

De beroemde, maar omstreden filmmaker is behalve regisseur ook klarinettist en geeft op maandag 24 juni een optreden n Carré.



Woody Allen en zijn New Orleans Jazz Band, onder leiding van muzikaal leider Eddy Davis, spelen al 36 jaar samen. Het is voor het eerst in tien jaar dat Allen als muzikant naar Nederland komt voor een optreden.



De show wordt geïmproviseerd zonder een vaste setlist en bestaat uit een gevarieerde collectie vroege twintigste-eeuwse liedjes, hymnes en blues, geïnspireerd op het werk van legendarische artiesten zoals Sidney Bechet, George Lewis, Johnny Dodds, Jimmie Noone en Louis Armstrong. De kaartverkoop start op 4 februari.



Uit de gratie

De regisseur is in Hollywood bij een aantal grote namen in de filmbusiness uit de gratie geraakt, vanwege de beschuldiging van seksueel misbruik door zijn geadopteerde dochter Dylan Farrow.



Al in 1992 onthulde de destijds 7-jarige Farrow door haar vader te zijn misbruikt, iets wat hij altijd heeft ontkend. Het duurde echter tot het losbarsten van de #MetToo-beweging dat vele acteurs zich uitgesproken tegen Allen begonnen te keren.



Onder meer bekende acteurs als Natalie Portman, Reese Witherspoon en Colin Firth hebben aangegeven nooit meer met Allen te zullen werken.