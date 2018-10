Wonen in een huis van messing

Hij legt uit dat Karwei veel verstand heeft van stijl, al komt dat in de winkel inderdaad niet zo voor het voetlicht.



"In onze winkels ligt een rolletje behang op schap 13-hoog en daarom brengen we dat rolletje hierheen, zodat de consument onze stijl kan ervaren, zien en voelen."

Een paar trends zijn vrij duidelijk, Miedema noemt dat vrij 'obvious'. Messing. Pink. Zwarte lijnen. Blank hout.



Een heel huis roze is ook al zowat, maar in combinatie kan het heel goed. En alles is rond, transparant, veel glas ook, en kasten zijn open.



"We laten zien wat we in huis ­hebben. Het komt allemaal ­samen op deze tafel."



Ik kijk naar de tafel.



Ik zie ham, rookvlees, kipfilet, twee soorten kaas, een strook ­bieslook, muesli, jam, fruit en een hoop verschillend brood. Dat alles staat inderdaad op een tafel van blank hout.



Het bestek is van messing, de servetten zijn pink. De zwarte lijnen moet ik even verschuldigd blijven.