WK-wedstrijden Marokko op groot scherm bij Westpoort

Dat meldt initiatiefnemer en oprichter van jongerenplatform Young Amsterdam Mourad el Otmani.



Sinds het moment dat Marokko zich plaatste voor het WK klinkt in de stad de wens om de wedstrijden op groot scherm in de buitenlucht te volgen. Eerst viel het oog op het Mercatorplein, daarna op het Stadspark Osdorp. Uiteindelijk bleek het Stadspodium geschikter.



"Niet omdat het niet mocht op de andere locaties, maar in overleg met de omgeving en politie besloten we uit te wijken naar een andere locatie. Een reden hiervoor is dat er nu in Osdorp veel verbouwd wordt en veel wegen open liggen," zegt El Otmani.



Sponsoren

Nu de vergunning vrijwel rond is, is hij op zoek naar sponsoren die het evenement willen financieren. "We zoeken nog ondernemers die het evenement een warm hart toedragen."



Op dagen dat het Marokkaanse elftal speelt, verandert het gebied bij het Stadspodium in een festivalterrein met foodtrucks en sport- en speelactiviteiten voor kinderen. Een paar uur voor en na de wedstrijden kan men het terrein al op. El Otmani: "Het wordt eigenlijk meer een festival waarbij we samen naar een voetbalwedstrijd kijken."



Hij verwacht tussen de 1000 en 1500 bezoekers per wedstrijd. Alle wedstrijden van Marokko worden uitgezonden. De eerste confrontatie is tegen Iran op 15 juni, daarna volgt Portugal op 20 juni en Spanje op 25 juni.



Dat de wedstrijd tegen Iran samenvalt met het Suikerfeest noemt El Otmani 'dubbel feest'. "Des te meer reden om de wedstrijd niet thuis in de woonkamer te kijken, maar gezellig samen in de open lucht."



Lees ook: 'Laten we tijdens het WK allemaal voor Marokko zijn', en 'De stad kan best wat kindvriendelijker worden' waarin El Otmani zijn favoriete plekken van Amsterdam deelt.