Winterfestival in Rai krijgt eerste bioscoop van Netflix

Dat meldt het Winterparadijs op haar Facebookpagina. Het is voor zover bekend niet eerder voorgekomen dat Netflix een bioscoop initieerde in Nederland. De streamingdienst zoekt het laatste jaar steeds vaker het snijvlak tussen streaming en cinema op. Zo komt dit weekend Roma uit, de nieuwe film van regisseur Alfonso Cuaron (Gravity), die tegelijkertijd op Netflix en in de bioscopen te zien is.



Het Amsterdamse Winterparadijs vindt van 21 tot en met 30 december plaats in het evenementencomplex in de hoofdstad. Het is een festival dat helemaal in het teken staat van het kerstgevoel. Er zijn allerlei activiteiten die met kerst, sneeuw en winter te maken hebben. Diverse BN'ers verzorgen shows, zoals Lil Kleine, Xander de Buisonjé en Nicolette van Dam, die haar eigen restaurant opent.



Het belangrijkste nieuwe onderdeel is Het Sneeuwparadijs, waar bezoekers kunnen langlaufen, sleeën, sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen kunnen maken. De arena is voorzien van echte sneeuw.