Winkels voor een beetje vakantiegevoel in eigen stad

Op z'n Japans

Atariya is dé uitvalsbasis voor de grote Japanse gemeenschap in Buitenveldert. In de zaak worden elke dag verse maaltijden en snacks bereid. Zoals onigiri met gegrilde zalm of zeewier, beef bowls en zoet brood met azukibonenpasta. Of wat dacht je van korokke, de Japanse kroket. Niet langwerpig maar rond van vorm, gepaneerd in panko (Japans broodkruim). Ook leuk om mee te nemen: een pakje furikake. Dat is een Japans strooisel, bijvoorbeeld in de vorm van felgekleurde roze bloemen of kleine worteltjes, op basis van zeewier en sesam, om een bakje rijst mee op te pimpen.

Japanse Delicatessen Atariya

Kastelenstraat 262-264