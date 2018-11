Win een pluche-versie van je huisdier in de Pup-upstore

Hoe kun je winnen?

"Je moet je via onze website opgeven. Dan kun je ergens deze week langskomen voor een gratis shoot in onze winkel in de Gerard Doustraat. Wij kiezen de leukste drie foto's waarvan een knuffel wordt gemaakt. Bij deze shoot wint niet per se het mooiste, maar het grappigste dier. Als je niet wint, krijg je sowieso de foto."



Mag je ook bijvoorbeeld een leguaan meenemen?

"Dat zou geweldig zijn. De meesten nemen natuurlijk een hond of kat mee, maar binnenkort komt er een papegaai langs. En we kregen de vraag of een vogelspin ook mocht. Daar moest ik even over nadenken, maar: ja, dat mag ook."



Vinden dieren het niet vervelend om op de foto te gaan?

"Als ik zie dat een dier zich niet prettig voelt, stop ik meteen. Ik moet zeggen dat dat eigenlijk nooit voorkomt. Meestal vinden ze het leuk. We houden ze een speeltje voor, rellen een beetje met ze en dan: klik, klik. Het is zo gebeurd."



Heeft u tips om thuis de perfecte foto van je huisdier te maken?

"Het handigste is als iemand helpt om het dier op zijn plek te houden. Je moet op ooghoogte van het dier zitten of zelfs gaan liggen. Ik gebruik altijd een speeltje dat ik heen en weer zwiep. Daardoor komt hun jachtinstinct boven en gaan ze heel blij kijken. En dan veel foto's maken."