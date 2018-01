Wie raakt er stoned van de wietburger?

We hebben ook al wiet-gin. We moeten alleen de fles nog ontwikkelen

De wietburger is opgebouwd uit een hamburger, gemarineerd buikspek, Hollandse gedroogde en gerookte tomaat, gepofte boekweit, ingemaakte augurken, Hollandse sla en Remeker crumble.



Geen THC

Maar hoeveel moet je er eten om goed stoned te worden? Oldenburg dempt de verwachtingen: "Er zit geen THC in natuurlijk, alleen de smaak van een medisch wietproduct. Dus je wordt er niet high of stoned van. Dat is ook verboden in de voedselindustrie."



Het 125-jarige familiebedrijf Ter Marsch heeft een grote naam in de wereld van de burger. Drie jaar geleden werd de Burgeresse op de vakwedstrijd van de Horecava uitgeroepen tot de lekkerste van Nederland. Oldenburg kijkt alweer vooruit: "We hebben ook al wiet-gin. We moeten alleen de fles nog ontwikkelen."