Wie mag een nachtje in de Johan Cruijff Arena slapen?

Bovendien krijgen zij naast een nachtje in de Arena ook een lunch met een nog onbekende clublegende van Ajax en mogen ze zaterdagavond het concert van Lady Gaga in de Ziggo Dome bijwonen.



Het uitgebreide Klassiekerweekend is te winnen door Ziggo op sociale media op een originele manier te laten zien hoe je je voorbereidt op de Klassieker. Naast de hoofdprijs worden ook normale stadionplaatsen en gesigneerde shirts verloot.



Debuut

De Klassieker is dit jaar extra speciaal, omdat het ook het debuut is van de nieuwe Ajax-trainer Erik ten Hag. Winst op de Rotterdamse rivaal is bovendien voor Ajax belangrijk om in het spoor te blijven van koploper PSV. Feyenoord staat op dit moment op de vijfde plek.