Wicked Jazz Sounds vanaf 2019 naar Melkweg

Het is voor veel studenten, freelancers, of andere Amsterdammers die zich op maandag een kater kunnen veroorloven al jaren dé party of choice voor de zondagavond: Wicked Jazz Sounds. Sinds het feest 14 jaar geleden het levenslicht zag in de Sugar Factory is het recept vrijwel onveranderd gebleven: funky plaatjes gepaard met live muziek.



Maar vanaf komend jaar moeten liefhebbers van de clubavond aan de overkant van de straat zijn. De organisatie heeft namelijk via Facebook bekendgemaakt het ouderlijk nest te verlaten en door te gaan onder de vleugels van de Melkweg. Een reden hiervoor zou onzekerheid zijn over de toekomst van het feest bij de Sugar Factory.



Groter

Het feest vindt vanaf 6 januari elke zondag plaats in de Oude Zaal van de Melkweg. 'Maar op drukke nachten hebben we ook de mogelijkheid om nog groter te gaan,' laat de organisatie weten. De formule van dj's met saxofoonspelers, gitaristen en zangers blijft wel in stand. Zo ook de tijden (23.30-05.00 uur) en de dag.