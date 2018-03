Werk van 18 jonge kunstenaars in Artis

De creatievelingen hebben zich ondergedompeld in de flora, fauna en geschiedenis van het Amsterdamse park.



Ze werden in die periode bijgestaan door Artis-specialisten waar ze met al hun vragen terecht konden om vervolgens iets te maken gebaseerd op de dierentuin. Het project is in samenwerking met Moam.



Uitwerpselen

Zo sprak de geschiedenis van de Papegaaienlaan ontwerper Tess van Zalinge met name aan. Zij heeft de verhalen verwerkt in een gedetailleerd borduur- en ijzerwerk. Atelier Mats zocht en vond inspiratie in de volière van de incasterns. Hij liet de vogels prenten maken met hun eigen uitwerpselen.



Sterre Fenna besloot vanuit een andere hoek te kijken. Zij maakte modereportages, gefotografeerd vanuit verschillende dierenverblijven. Daarmee wil ze laten zien hoe dieren de bezoekers van Artis gadeslaan.



Speciale route

Artis-directeur Rembrandt Sutorius: "Ik ben trots dat we in Artis, waar al sinds 1838 aandacht is voor kunsten, nu deze jonge talenten de kans kunnen geven hun werk aan een groot publiek te tonen."



De werken zijn vanaf 20 april in de dierentuin te vinden. Een speciale route leidt bezoekers langs de kunst.