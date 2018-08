Wereldrecord rollatorrijden bij jaarlijkse rollatorloop

Angst dat een senior het wereldrecord niet haalt heeft organisator Marjolijn Onvlee niet, want een huidige recordtijd bestaat simpelweg nog niet. Het is de eerste keer dat er een heuse officiële rollatorwedstrijd plaatsvindt, waardoor de winnaar automatisch het record op zijn of haar naam zet.



Na het startschot gaan de ouderen 100 meter lang de strijd met elkaar aan. Alle senioren van 90 jaar of ouder kunnen zich nog voor de wedstrijd opgeven. "De leeftijd is zo hoog vanwege de 90-jarige editie," legt Onvlee uit.



De organisatie heeft al een aantal enthousiaste aanmeldingen voor de wedstrijd binnen. Zo heeft een zoon zijn 90-jarige moeder opgegeven die schildkliermedicijnen slikt. "Hij grapte dat zijn moeder waarschijnlijk 'als een speer zou gaan'," zegt Onvlee. De uitspraak refereert naar het vermeende misbruik van het medicijn onder sporters, dat recent aan het licht kwam.



Gevaarlijk

Niet alle ouderen lijken zich zo makkelijk voor een wedstrijdje rollatorrijden te laten inschrijven. Is dat niet gevaarlijk zo'n rollatorwedstrijd?, vroegen enkele bezorgde senioren aan Onvlee. De organisator wuift de angst weg. "Het is gewoon een kwestie van aandurven."



Voor wie de rollatorwedstrijd niet ziet zitten is er nog de 'normale' rollatorloop zonder wedstrijdelement. Iedereen met een rollator die het leuk lijkt collectief een stukje te wandelen voor 400, 1000 of 2500 meter is welkom.



Meer informatie over het aanmelden voor de wedstrijd of de gewone loop is te vinden op de website van het evenement.