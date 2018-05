Wende Snijders krijgt eigen festival in Carré

De zangeres wil het publiek tijdens haar eigen festival nieuwe werelden laten ontdekken en verrassen met concerten, moderne dans, een lezing en een modeshow. Niet alleen het toneel, maar de gehele piste van Carré wordt gebruikt.



Snijders: "Als er een huis is waar een rijkdom aan verscheidenheid samenkomt, dan is het in Carré. Daarnaast is het gewoon een vet mooie zaal. Dat ik daar afgelopen jaar ben gevraagd als huiskunstenaar heeft me enorm vereerd en om deze verbinding kracht bij te zetten mag ik 4 oktober een festival organiseren waarin we onze liefde voor het samenbrengen van de diversiteit willen laten zien. En daarnaast gewoon een supermooie show neerzetten natuurlijk.'



Carré is woensdag met de kaartverkoop begonnen.