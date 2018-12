Welcome to the Future blijft toch eendaags festival

In de zomer kondigde organisator ID&T aan van het eendaagsefestival in natuurgebied het Twiske een weekender te willen maken: twee festivaldagen met een camping.



Vorige week startte stichting Hart voor het Twiske een protestactie tegen de uitbreiding van het festival, omdat ze zich zorgen maken om de fauna van het natuurgebied.



Meer tijd

Organisator ID&T zegt nu de beslissing terug te draaien en meer tijd te willen nemen voor de procedure. Bas Meijer van ID&T: "Het is in ieders belang dat deze procedure zorguldig verloopt. Er zijn zorgen van belanghebbenden uit de omgeving over de voorgenomen uitbreiding naar een meerdaags evenement met camping."



"Dat betekent dat we meer tijd nemen voor onderzoek, overleg en inspraak. Voor onze organisatie is naast zorgvuldigheid, ook het lokale draagvlak van groot belang, vandaar de keuze."



In 2019 vindt het eendaagse fesival plaats op zaterdag 20 juli, van 12.00 tot 24.00 uur.