Weer speciale editie Milkshake voor jongeren met beperking

Honderden verstandelijk gehandicapten beleven dan, samen met begeleiders, dezelfde 'experience' als de vele duizenden bezoekers van Milkshake op zaterdag en zondag.



Zij kunnen deelnemen aan de 'silent disco', worden gevisiteerd zoals dat op het grote broertje gebeurt en kunnen met festivalmunten bier en friet kopen.



Johnny de Mol is 27 juli een van de hoofdacts van de mini-editie bij de Westergasfabriek. Ook zijn er optredens van Joost van Bellen, Miss Bunty en Doppelgang.



Het initiatief vindt voor de derde maal plaats, in samenwerking met de stichting For All Who Love. Deze is opgericht door de organisaties Philadelphia Zorg en Cordaan, die zich ten doel hebben gesteld om mensen met een beperking te ondersteunen om prettig te kunnen leven.



Kappers

Een speciaal onderdeel op Mini Milkshake is 'For the Love of the Hairdressers'. Kappers zijn wereldwijd een van de meest tolerante beroepsgroepen als het gaat om geaardheid, afkomst en uiterlijk.



Zij doen hun best om ware schoonheid bij hun klanten naar boven te halen. Dat doen de kappers ook op Mini Milkshake, waar bezoekers een 'beauty experience' kunnen ondergaan door een team van professionele kappers en visagisten.



Milkshake is een populair festival dat als motto heeft 'alles mag, niets moet'. Het evenement vindt in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 juli voor de zevende keer plaats. Het festival is dit jaar geheel vegetarisch en duurzaam.



