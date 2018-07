Weektips: slapen in De School en Star Wars in het Concertgebouw

May the force be with you

Tijdens de Robeco Summernights is vier keer de film Star Wars - A New Hope te zien, begeleid door het Antwerp Symphony Orchestra. Dat betekent de film bekijken op een gigantisch scherm met een live orkest aan de voeten.

Woensdag 4 juli (20.00) vanaf €39

Het Concertgebouw



Slapen in De School

Leuk hoor, zo'n nacht in De School. Maar wie zich met allerhande dj-feitjes langs de doorbitch weet te werken blijft doorgaans wel te lang hangen. Lees: tot het hoofd nog wel wil, maar de benen niet. Of andersom. Wat zou het dan lekker zijn als je niet nog eerst door striemende regen naar huis hoeft te fietsen, maar ter plekke je hoofd te ruste kan leggen. Op woensdag 4 juli kan dat.

Woensdag 4 juli (22.00-10.00) €25

De School