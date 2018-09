Weektips: roze slaapfeest, spelletjes en hardrock karaoke

Sleepover in Kriterion

Voor iedereen weer gapend in de schoolbanken plaatsneemt, organiseert filmhuis Kriterion een ouderwets slaapfeestje, inclusief roze pyjama's, meidenfilms en stiekeme roddelmomentjes. Achtereenvolgend worden Clueless en Mean Girls vertoond. Let op: de organisatie vraagt om roze outfits, want 'on Wednesdays we wear pink'.

Woensdag 5 september (19.30) €15

Kriterion



Eerbetoon aan Campert

Een Knipperend Ogenblik, de biografie over het leven en werk van Remco Campert, ligt eind augustus in de winkel. Ter gelegenheid van de lancering vindt er een speciaal eerbetoon plaats. Onder andere Kees van Kooten, Jan Mulder en Frans van Deurse betreden het podium.

Woensdag 5 september (20.15) vanaf €11,50

De Kleine Komedie