Weektips: naar een onbewoond eiland en boze marsmannetjes

Science fiction rockmusical

Geen zoetsappige liedjes in deze musical, maar stevige nummers in deze eigentijdse versie van War of the Worlds. Het verhaal gaat over een aanval van bloeddorstige wezens van de planeet Mars die met hun driepotige machines de mensheid proberen uit te roeien. Eenmalig te zien in Delamar, met een combinatie van videobeelden, special effects en een tienkoppig live orkest.

5 juni, War of the Worlds

Delamar