Deze week: 25 jaar Wu-Tang Clan en pakjesruil voor Sinterklaas

Kylie is in het land

Niet alleen de Sint, maar ook popprinses Kylie Minogue is weer in het land. Na zeven jaar afwezigheid treedt de Australische op in Afas Live. Op het programma vanavond: hits als The Loco-Motion en Can't Get You Out of My Head én natuurlijk werk van haar nieuwe album Golden.

Donderdag 22 november (20:00 - 23:00 uur)

Afas Live