Weekendtips: van femme fatale tot culinair genieten van Italië

De toekomst in het nu

In het westen zien we de toekomst als een sciencefictionfilm. Maar hoe denken ze daarover in niet-westerse landen? Dat kom je te weten op het driedaagse multidisciplinair festival Other Futures, met muziek, film, debatten en workshops. Wat dacht je bijvoorbeeld van het zesdelige futuristisch actiedrama Cleverman, met mythische verhalen van aboriginals en moderne hiphop. Other Futures is voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat ons in de toekomst te wachten staat.

2 t/m 4 februari (prijs verschilt per evenement en per ticket)

Melkweg en Sugarfactory