Weekendtips: Braziliaans carnaval in Noord of Choux op de bank

Autistisch feestje

Fabian Franciscus is een cabaretier met autisme, die op geestige wijze vertelt hoe hem dat in verwarrende situaties kan brengen. Over zijn voorstelling Vlafeest zegt Fabian: "Mijn show gaat natuurlijk niet alleen over autisme, maar het is wel een belangrijk deel van me. Het feit is wel dat ik er een heel eigen blik op de wereld door heb. Op die manier zet ik mijn eigenaardigheid in als een kracht."

Vrijdag 1 maart (20:30 uur) €13,50

Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240