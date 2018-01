Weekendtips: bont rolschaatsfeest en struinen door het Paleis

Laatste kans

Dit weekend is je laatste kans om drie bijzondere exposities te bekijken. In het Rijksmuseum is de overzichtstentoonstelling van het werk van Matthijs Maris.

In het Van Goghmuseum zie je nog heel even de tentoonstelling Parijs door de ogen van kunstenaars, die een nieuwe kijk geeftt op de stad van de liefde.

Barbara Broekman en Tinkebell exposeren samen in A smart girl is prepared (for her future). In die expo is onder andere een opgezet paard op rolschaatsen te zien.

Tot en met zondag 7 januari

Diverse locaties