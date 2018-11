Weekend! Dít gaan we doen (10 tips)

Back to the 80's and 90's

Trainingspak in felle kleuren of een tijgerprint, ketting om, foute snor én een flinke mat in de nek. Zo ziet de Matjesdisco de bezoeker al tien jaar lang het liefst (zie fotoserie!). De dresscode bij het jubileumfeest is zoals altijd 80's en 90's meets Maaskantje.

Er is een mystery guestaangekondigd. In voorgaande edities kwamen Henny Huisman en Bassie, dus maak je borst maar nat.

Vrijdag 30 november (21.00-03.00) €8,59

OT301