Wederom gratis feest in fietstunnel Rijksmuseum

De School weet van geen ophouden

De echte rupsjes nooit genoeg kunnen tijdens ADE dit jaar hun hart meer dan ophalen bij De School. De club in West kondigde al een aantal concerten aan, maar gaat tijdens het slotweekend van vrijdag 20 oktober tot en met maandag 23 oktober voor het uiterste.



Dan is De School namelijk 62 uur lang non-stop geopend. Van vrijdagavond half acht tot maandagochtend half tien, om precies te zijn. Alle ruimtes in en om het gebouw worden opengesteld om aan een stuk door te dansen.



Dat kan op muziek van vooral lokale helden. Vrijwel tout dj-Amsterdam is tijdens het laatste weekend van ADE in De School te vinden. Hoe laat en waar ze draaien, is te lezen in de timetable die club donderdag online zette.