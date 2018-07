We staan weer eens tussen de young and beautiful

Ik krijg een soesje met kaas.



Ik begeef me weer eens tussen de young and beautiful. De dresscode is ondergoed met daaroverheen iets luchtigs, soms een colbertje.



In een hoek van de tuin staat een oeroude telefooncel. Brandweer 1164, politie 3500, eerste hulp 477. Wat zou ik graag naar binnen stappen, een willekeurig nummer draaien (ja jongelui, draaien) en zeggen: "Help me, help me, mijn vader slaat me!"



Maar de deur zit muurvast en dan zie ik het. Deze cel is een museumstuk. Op een bordje op de vloer staat door wie hij is geschonken.



Auw. Ik kan het niet anders zeggen.



De tour gaat beginnen.



"Hallooooh! Plezier!" Dat was weer een engel. Die zou ik thuis ook wel willen, bij de kapstok.



Haar collega-engel loopt vooruit, de imposante houten trap op. Onderweg speelt iemand harp.