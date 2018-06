We beginnen goed met Ik Keek Net In Mijn Onderbroek

De versjes gaan over stiekem je knuffels rode lippen geven met de lippenstift van mama en ook over een zielig, eenzaam drolletje in de wc. Die wil vast een vriendje en daarom draait de ik-verteller er nog eentje bij, en dan gaan de twee drolletjes het riool in, gezellig samen naar de Middellandse Zee.



Ik amuseer me kostelijk.



Ander hoogtepunt: 'Soms zit je neus zo vol met snot/dat je denkt wat zal ik er mee doen? Je zakdoek zit al helemaal vol/en ook je mouwen zijn geel en groen.'



Spoiler alert: die snot eindigt in de gordijnen. Op de bijbehorende illustratie kun je door het raam naar de tuin kijken. Daar legt een hondje een grote drol.



Die drol komt dan terug in het volgende versje, waarin een gezin vliegen samen de avondmaaltijd nuttigt, met mes en vork.



"Wij willen Nakie!" roept iemand, en even later zingen we 'Nakie nakie nonsenslied/lekker lekker zingen/over vieze dingen/ook al mag het niet', met een banaan op het hoofd.



Kijk aan, de polonaise.



We krijgen stukjes frikandel met een parapluutje.



De kleintjes zijn inmiddels welkom bij de tafel met de vieze spelletjesbingo. Ze moeten vijf spelletjes afwerken voor een volle kaart. Snoephappen uit een teil met vies water bijvoorbeeld, of - altijd goed - een wedstrijdje boeren.



Voor de durfals is er poep trappen. Op de grond staan twee bakken, eentje met een bruine derrie, de ander met een sopje.