Waylon komt naar Paradiso: 'Laat telefoon thuis of uit'

Liefst zonder telefoon

Waylon: "Ik hoop dat de mensen die naar mij komen kijken, volledig kunnen opgaan in de muziek. Op het podium ben ik er helemaal voor het publiek, dat verlang ik ook van hen. Meer dan ooit. Het liefst heb ik dat iedereen zijn mobiele telefoon thuislaat, of in ieder geval uitzet. Je ziet vaak dat mensen toch gaan filmen of foto's maken. Je creëert daarmee een filter tussen wat je ziet, voelt, hoort en ervaart. Wat is een herinnering waard als je hem per se moet delen. Net alsof het anders niet is gebeurd. Hoe mooi zou het zijn als je daar even een paar uur los van komt en alleen met jezelf of met mij de dialoog aangaat. Gewoon genieten. The World Can Wait."



