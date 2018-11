Watergate-journalist komt naar Amsterdam

Woodward, sinds 1971 in dienst bij The Washington Post en tweevoudig winnaar van de Pulitzerprijs, geeft op 9 juni een lezing in het RAI Theater. Tijdens deze 'Evening With Bob Woodward' geeft de journalist inzicht in het presidentschap van Trump.



In het kader van Woodwards meest recente boek, Fear: Trump in the White House, gaat hij boven alles diep in op de vraag hoe Trump kan overleven als president.



Watergate

Woodward werd wereldberoemd toen hij in 1973 het Watergate-schandaal aan het licht bracht, dat leidde tot het aftreden van Amerikaanse president Richard Nixon.



De kaartverkoop voor de lezing start op maandag 3 december.



An Evening With Bob Woodward

Zondag 9 juni

Rai Theater