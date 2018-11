Wat smullen we vanavond?

Hans van der Beek © Linda Stulic Wat boekpresentatie Smulpapen

Waar Mevrouw Hamersma, Gerard Doustraat

Wie Ronald Ockhuysen, Harold Hamersma, Karin Richter, Samuel Levie,

Jet van Nieuwkerk, Tom Kellerhuis, Eva Posthuma de Boer

Wanneer donderdag 15 november, 15.00 tot 17.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer ***

Hans is een afvallige smulpaap

In een hoekje komt mevrouw Hamersma zowat tegen me aan staan. Ze begint ter hoogte van mijn borst te praten, verstaan doe ik het ook niet. Dan schrikt ze op: "Ik dacht dat je Harold was."



Qua lengte snap ik dat nog wel ongeveer, alleen komt er toch echt een stuk minder geluid uit mij. Mevrouw gaat naar de echte meneer.



In het voorwoord noemt hoofd­redacteur Ronald Ockhuysen de drie grote vragen in het leven: waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe, en wat eten we vanavond.



Zelf komt hij uit een nest van andijviestamppot. "En daarna vanillevla, gewoon op hetzelfde bord, met de jus nog langs de rand."



Smulpapen om me heen: "Jaha! Smullen!" Dat waren wel de wat oudere Smulpapen.



Vader Kleyn dirigeert iedereen naar buiten voor een groepsfoto. Die wil ik altijd wel mee op pad. Ik kijk door mijn cameraatje, zet een stapje achteruit en wordt bijna geschampt door twee bakfietsen - nu eenmaal het risico van outdoor De Pijp.

Wij weer naar binnen.



Jet van Nieuwkerk en ik grijpen tegelijk een fles witte wijn uit een emmer. De mijne halfvol, in die van haar nog een slokje. Van Nieuwkerk: "Hè, net de verkeerde fles."



Ik wil nog beginnen over jarenlange ervaring, maar dat wordt zo snel mansplaining, heb ik me laten vertellen. In plaats daarvan geef ik haar na gebruik de wijnfles aan.

Van Nieuwkerk kijkt naar het slokje in haar glas. "Nee, dank je, dit is eigenlijk wel genoeg."



Dan heb ik mijn best gedaan.



Daarna volgt nog een vrolijk gezelschapsspel. Auteurs die elkaars handtekening willen in elkaars boek. Sommige jongleren met drie boeken en zetten een krabbel in de bovenste.



Memory, kwartetten en een heel klein beetje Twister, maar dan voor Smulpapen.