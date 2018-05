Wat een toestand, vrouw zijn

Ik ga naar binnen. De rode loper is een parade van mooie mensen, ook mannen. Die dragen dan een hoedje.



Ik kan niet zeggen dat ik iemand ken. In de cocktail drijft een stukje aardbei en een blad. Hij smaakt naar karamel. Het wordt langzaam werken nu.



Als ik zo eens om me heen kijk, lijkt het maar een enorme toestand om vrouw te zijn. Dat gewaggel op die hakken, zo'n jurk die maar net moet passen. Ik stop gewoon een overhemd in mijn broek en ben mijn charmante zelf.



Kijk aan, daar staat de onvermijdelijke barbiersstoel. Tabac is hoofdsponsor, ik snap het.



Ik ga buiten aan een picknicktafel zitten. Tegenover me zit een vrouw die ik herken van de rode loper zojuist, de fotografen waren dol op haar. Dat had vermoedelijk te maken met haar jurk. Van doorzichtig gaas en met twee strategisch geplaatste bloemen.



Mijn eerste foto is binnen.



Hoog geëindigd? Gaby Blaaser: "Ik weet het nog niet. Ik heb twee keer op de cover gestaan van FHM, maar dat is heel lang geleden, ik ben al 32. Ik hoop op een plekje rond de 500."



Ik hoop met haar mee.